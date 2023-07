JARDIM: Banda Cabral participa do Desfile de aniversário de 245 anos de Miranda

A Banda Municipal Cabral, de Jardim, participou do desfile cívico do aniversário de 245 do Município de Miranda ocorrido no domingo (16 de julho).

A banda é formada por 26 alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, sob a tutela da maestrina Alexina Arantes. O grupo viajou a convite da Prefeitura de Miranda e foi muito bem recebido, conforme diz a maestrina Alexina.

“Viajamos em um ônibus da Prefeitura de Jardim, com o suporte de quatro mães de alunos. A apresentação foi louvável, os alunos ficaram deslumbrados, alguns nunca tinham viajado para fora de Jardim”, disse ela, sobre a viagem.

Sobre o trabalho iniciado em março, Alexina fala que a regência da banda tem sido uma experiência maravilhosa: “A evolução dos alunos, no musical, no pessoal, em seu desenvolvimento emocional, na socialização das crianças, está sendo gratificante. Há muitas mães agradecendo, são alunos queridos, educados, estamos todos muito felizes”.

Pais e mães que quiserem inscrever seus filhos na Banda Municipal Cabral devem entrar em contato com a direção da respectiva escola aonde a criança estiver matriculada.