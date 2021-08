A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Jardim promoveu uma roda de conversas com servidores da Secretaria de Obras de Jardim com o Defensor Público Vagner Fabricio Vieira Flausino. Presentes também no debate o Secretário de Obras, Geraldo Alencar, a Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cláudia Pleutin, e a Secretária de Assistência Social, Lizete Bazzo.

A conversa levou ao conhecimento dos servidores que a Lei Maria da Penha protege contra violência doméstica, seja a vítima mulher ou homem.

Os casos de violência doméstica contra a mulher são muito maiores quando se referem à violência contra outras vítimas. Exemplo concreto disso é o aumento preocupante dessa forma de violência ao redor do mundo como nos Estados Unidos, Argentina, Chipre, China, Reino Unido, França dentre outras nações, conforme relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) no período de Pandemia do Coronavírus que alastrou-se pelo mundo em 2020.

No entanto, nas últimas décadas, tem surgido uma nova vítima da violência doméstica nos lares brasileiros, ou melhor, tem se retirado o silêncio sobre as circunstâncias dessas agressões: as agressões praticadas contra homens. Há estudos recentes que apontam um crescimento no número de denúncias feitas por homens contra suas esposas relacionadas a agressões e violência doméstica, também por conta do isolamento social derivado das quarentenas realizadas por diversos países.

O defensor Vagner lembrou que a lei Maria da Penha protege vítimas homens, e que a violência contra o homem em ambientes domésticos possui origens diferentes e é exercida também de forma diferente.