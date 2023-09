JARDIM: Confira aqui as proposições apresentadas pelos vereadores

Durante sessão ordinária de terça-feira (19), o presidente do Poder Legislativo, Glaucio Cabreira da Costa (PSDB), apresentou Moção de Pesar dirigida aos familiares da jovem Renata Maidana Dedé, filha da Controladora Geral do Município de Jardim e grande amiga desta Casa de Leis Dionísia Maidana Dedé, falecida ontem, em Campo Grande/MS.

“Bastante conhecida em nossa cidade, especialmente pela figura ímpar e carinhosa de sua mãe, a senhora Dionísia Maidana Dedé, e do seu irmão, o engenheiro civil Sr. Genésio Maidana Dedé, chefe da Agesul de Jardim, a jovem Renata Dedé, parte para os braços de Deus prematuramente, deixando a todos com tristeza e comoção. Aos familiares e amigos, fica aqui registrado o nosso mais sentido pesar e que Deus dê o consolo aos corações dessa família”, justificou o vereador.

VER. ANTÔNIO CAUBY FERREIRA – PATRIOTA

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o 2º vice-presidente Antonio Cauby (PATRIOTA), solicitou à Prefeita Clediane Aréco Matzembacher, com cópia ao Secretário de Obras, Eduardo Nardon, para que coloque em seu cronograma de obras o seguinte serviço: Reparo com aterro e patrolada da rua Alfredo Moreira da rocha, onde termina o asfalto e começa estrada de chão, pois está intransitável a rua com buracos causando transtorno para quem mora ali e também para quem passa na rua danificando os veículos por passar nos buracos.

VERª. ANDREA INSFRAN – MDB

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), a vereadora Andrea Insfran (MDB) apresentou Moção de Congratulações e Aplausos, dirigida ao professor Marcelo Cristiano França e seus alunos, João Gonçalves, Caio Lutz Honda e Guilherme Salvatico, do IFMS, pelo destaque na Olimpíada de Robótica da qual participaram nos dias 25 e 26 de agosto, na cidade de Campo Grande/MS.

A delegação do IFMS foi composta, ao todo, por 115 estudantes dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, acompanhados de um coordenador de equipe e professores da instituição. O evento foi realizado no Ginásio Moreninho, na capital Campo Grande, tendo reunido alunos das redes pública e privada de todo o Estado.

“Ao Professor Marcelo Cristiano França e os alunos João Gonçalves, Caio Lutz Honda e Guilherme Salvatico, Parabéns por levarem o nome do Campus de Jardim onde o IFMS sempre se destacou por seu trabalho e dedicação dos seus alunos”, justificou a vereadora.

A parlamentar ainda solicitou à Energisa, que realize a ligação de energia elétrica na Rua Domício Sarati Lopes, numeral 44, Bairro josé Inácio Alves, tendo em vista a moradora desta casa estar sem eletricidade em seu imóvel.

VER. CÉSAR NOGUEIRA – PSDB

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), o vereador César Nogueira (PSDB) apresentou Moção de Congratulações e Aplausos, dirigida treinadores e criadores da AF Sports, composta pelos professores Flávio Alex Valêncio e Alessandra Fratoni, pela criação de uma escolinha voltada a esportes para crianças. São 170 alunos dos quais são divididas nas modalidades de CrossVolei, Crossfut e a escolinha de futebol e voleibol.

VERª. TEREZA MOREIRA – PP

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (19), a vereadora Tereza Moreira (PP) solicitou à Prefeita Cleidiane Areco Matezenbacher, com cópia para o Secretário de Obras, Eduardo Nardon, para que coloque em seu cronograma de obras o seguinte serviço: Manutenção de iluminação pública dos assentamentos Recanto Rio Miranda e Guardinha. “Nesses dois assentamentos, existem lâmpadas queimadas, necessitando, desta forma, de substituição, e a pedidos dos moradores estou enviando esta solicitação”, justificou.