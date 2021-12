O encerramento das atividades do grupo Infanto-juvenil do CREAS – (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) – foi realizado com uma confraternização para as 40 crianças assistidas, além da participação da equipe técnica.

O CREAS trabalhou durante o ano com grupos de várias faixas etárias, abordando temas para fortalecer os vínculos familiares, reconstruindo e fortalecendo seus vínculos afetivos e comunitários, melhorando com isso a qualidade de vidas dos assistidos.

O evento contou com a presença do Advogado Luiz Miguel Faria, representando a prefeita Dra. Clediane Matzenbacher, a secretária Marilsa Bambil e da coordenadora do CREAS, Sara Ocampos.