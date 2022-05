Cultivando e semeando valores humanos para a vida que tem como objetivo resgatar em nossos alunos valores como civismo, respeito, honestidade, responsabilidade preservação ao patrimônio público entre outros.

O projeto contou com a presença do Palestrante Joel Fernandes Peixoto, que destacou no início da sua fala a frase ”quem quer faz acontecer, quem não quer arruma desculpas”. Sua fala encaminhou toda sua conversa para destacar a importância do respeito, da valorização da vida, ressaltando a necessidade diária de lutarmos em busca de melhorias.

Também contou com a participação da Psicóloga Ana Claudia, que fez uma dinâmica de resgata e valorização de cada um, ressaltando que todos somos importantes temos valores e precisamos nos lembrar sempre disso.

Durante a manhã houve apresentação de alunos com flautas doces, brincadeiras, sorteios de prêmios e um lanche especial, que contou com a colaboração de alguns patrocinadores da cidade, dos professores, do Batalhão da PM de Jardim, da SEMED, entre outros.

Foi uma manhã de trabalho cooperativo de toda equipe EMCIM, desde os administrativos, docentes e militares.

O Comandante do 11º BPM, Wilson Velasques, abriu o evento destacando que é preciso sempre estar investindo melhorias na educação através da disciplina e da colaboração de todos.

A Secretária de Educação, prof. Juçara Aparecida de Oliveira, também esteve prestigiando o evento.