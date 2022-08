Nesta semana, quem passava pelo Jardim das Nações, se deparou com máquinas e trabalhadores da Prefeitura Municipal de Campo Grande, executando patrolamento e encascalhamento em todas as ruas do bairro. A melhoria foi feita após solicitação do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester.

De acordo com os moradores da região, as ruas estavam em uma situação crítica, causando transtornos aos que transitavam por ali, sendo de carro, moto, ônibus ou até mesmo a pé, principalmente em épocas de chuva.

Após a solicitação do vice-presidente Dr. Loester ser encaminhada ao Gabinete do Prefeito, a demanda foi atendida, para melhorar a qualidade de vida e bem-estar, além de preservar pela segurança de todos.

