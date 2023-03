Equipe do Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de Jardim realizam hoje (3) o carregamento de 30 toneladas de pneus inservíveis da cidade para reciclagem pela empresa autorizada. Somente nessa semana foram 56 toneladas que receberam destinação adequada.

ECOPONTO DE JARDIM

A Prefeitura de Jardim disponibiliza uma área da antiga hípica para que as borracharias do município depositem pneus inservíveis. O objetivo é dar destinação ecologicamente correta ao material.

OIENTAÇÕES DE COMBARE AO AEDES AEPYPTI

Este ano, a equipe da Vigilância Epidemiológica informou que colaborou com o recolhimento, percorrendo pontos estratégicos para conscientização quanto ao descarte correto dos pneus. O material se torna foco para criadouros do mosquito Aedes Aegypti, o transmissor da dengue, se descartado de forma irregular.

A ação do Executivo representa um significativo avanço na destinação do passivo ambiental gerado na cidade, já que esses materiais, que são feitos de borracha, com derivados de petróleo e diversos produtos químicos, levam cerca de 600 anos para se decompor na natureza. No Brasil, mais de 450 mil toneladas de pneus são descartadas por ano, o equivalente a 90 milhões de unidades no tamanho comum.