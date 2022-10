A história de Jardim foi marcada na tarde desta quarta-feira, 26, com a inauguração da Casa da Mulher Jardinense (CMJ) num evento que contou com autoridades do município e do Estado, além da Prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher.

O espaço constitui um serviço da rede de enfrentamento à violência doméstica e visa atender a todos os tipos de violência baseadas em gênero, conforme a política nacional de enfrentamento, oferecendo às mulheres em situação de violência o acolhimento em serviços de referência e atendimento humanizado.

Outro ponto diferencial da CMJ é disponibilizar espaço de escuta qualificada e privacidade durante o atendimento para proporcionar ambiente de confiança e respeito às mulheres, incentivando a formação e a capacitação de profissionais para o enfrentamento à violência contras às mulheres e contribuir para o fortalecimento da mulher e rompimento do ciclo de violência.

Muito emocionada com a conquista, a Prefeita Dra. Clediane Matzenbacher lembrou que o momento é de muito orgulho. “Tenho imenso orgulho de ser a primeira mulher eleita prefeita de Jardim. Sei o quanto esse passo marca a história de muitas mulheres da nossa cidade na luta política por direitos e avanços sociais. É a primeira casa no interior do Estado e isso me emociona muito. Essa conquista é para todas as jardinenses”, disse.

O evento solene contou com a presença do Delegado Lupércio de Geroni Lucio, do Departamento de Polícia do Interior, representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul; da Senhora Rosana Fernandes Leal, Subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo do Estado; do Dr. Amylcar Eduardo Paracatu Romero, Delegado Regional de Polícia Civil; Tenente-coronel Adilson Paiva Parente, Comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar de Jardim; Dra. Alana Zarelli, Delegada da Delegacia de Atendimento às Mulheres (DAM); vereador Glaucio Cabreira, Presidente da Câmara Municipal; e dos vereadores Antônio Cauby e Tereza Moreira; além dos secretários municipais.

INICIO DO PROJETO DA CMJ

Em agosto de 2022, o projeto da CMJ enviado pelo executivo jardinense foi aprovado de forma unânime pelos vereadores da Câmara Municipal. A Sessão no dia foi marcada pela emoção das pessoas presentes com a lembrança da servidora municipal Sandra Regina Herter, vítima de feminicídio em maio de 2019, e que hoje é o nome da lei municipal 2016/2021 de combate ao feminicídio em Jardim.