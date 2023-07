JARDIM: Escola Municipal é premiada pelo empenho na alfabetização dos alunos

A Escola Municipal Professora Rufina Loureiro Caldas, localizada em Jardim, foi a segunda colocada na categoria Escola Destaque do programa MS Alfabetiza, dentre 800 escolas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A secretária municipal de Educação, Carla Gabriely Espindola Mundier; a coordenadora municipal do Programa MS Alfabetiza, Adelaide Aparecida Vasques Monteiro Rios; a diretora da escola, Lúcia Helena Silvestrini; e a professora Francyele Barbosa dos Santos estiveram na solenidade de premiação, ocorrida no dia 28 de junho, em Campo Grande, com a presença do governador Eduardo Riedel e da a primeira-dama, Mônica Riedel.

De 800 escolas participantes, 270 foram classificadas, dentre as quais 30 delas foram premiadas como “Escola destaque”. As quatro primeiras colocadas pertencem aos municípios de Nioaque, Jardim, Ladário e Deodápolis.

O valor do prêmio destinado a cada “Escola Destaque” é de R$ 80 mil. A primeira parcela, correspondente a 75% do valor total (R$ 60 mil) já está disponível para as unidades escolares. Já a segunda parcela, com o valor restante, será paga no ano subsequente ao do pagamento da primeira parcela e será condicionada à manutenção ou à melhoria dos resultados apresentados no ano anterior.

O programa foi criado em 2021 e colocado em prática no início de 2022 com 100% de adesão dos municípios de Mato Grosso do Sul. No primeiro ano em funcionamento do programa, as ações contemplaram iniciativas de formação continuada, realização de avaliações, acompanhamento dos indicadores e fortalecimento na cooperação entre Estado e municípios, bem como a oferta de material didático complementar. Entre aquisição de livros didáticos, custeio de avaliações e de bolsas para formação dos profissionais foram investidos quase R$ 5 milhões. Somando os valores das premiações, o total investido no programa chega a R$ 8,3 milhões em 2023.

A cerimônia de premiação foi realizada no Centro de Convenções, no Parque dos Poderes, teve apresentação do músico Márcio de Camillo, e também reuniu a primeira-dama Mônica Riedel e os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil), Patrícia Cozzolino (Sead), secretário-adjunto de Estado de Educação Édio Castro, diretora-presidente da Fadeb-MS (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul) Maria Cecília da Motta, e outras autoridades.

No dia seguinte à premiação, a prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, recebeu a visita, no Paço Municipal, da turma do 2º ano da escola e das professoras: “Estou muito feliz em ver o fruto do trabalho de nossos profissionais da Educação com nossos alunos. Parabenizo todos que fazem parte dessa grade conquista para a Educação de nosso município”.

Metodologia

Os resultados de alfabetização levam em consideração, por primeiro, o número de alunos matriculados nas escolas. As escolas que ofertam o 2º ano do ensino fundamental têm de ter, no mínimo, 15 estudantes matriculados regularmente. Os demais critérios remetem aos resultados do Sistema de Avaliação da Educação da Rede Pública de Mato Grosso do Sul (SAEMS). A partir desse resultado outros fatores são levados em conta para compor o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (IDAMS). Para o cálculo utiliza-se a fórmula: (IDAMS= IQ (índice de proficiência de Língua Portuguesa) X TP ( Taxa de participação no SAEMS) X EQ (Fator de equidade).

O Programa

O programa “MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança”, ação do Governo do Estado que auxilia os municípios de Mato Grosso do Sul na alfabetização das crianças da rede pública de ensino, entregou R$ 3,6 milhões para premiar as melhores práticas e as escolas que se destacaram. Atualmente são atendidas 800 escolas e 112 mil estudantes em todos os municípios do Estado.

Criado em 2021 e colocado em prática no início deste ano, o Programa MS Alfabetiza – Todos pela Alfabetização da Criança – tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias para que os estudantes matriculados nas redes públicas sul-mato-grossenses adquiram o domínio das competências de leitura e escrita adequados à sua idade e ao seu nível de escolarização, especificamente o Pré 2, da Educação Infantil e o 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.

As ações do Programa MS Alfabetiza contemplaram iniciativas de formação continuada, realização de avaliações, acompanhamento dos indicadores e fortalecimento na cooperação entre Estado e municípios, bem como a oferta de material didático complementar.

Entre os parceiros, estão entidades como a Fundação Lemann, Instituto Natura, Bem Comum, Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC), Assomasul, Undime e Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Fadeb-MS).