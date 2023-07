JARDIM: Escolinha de vôlei exporta atletas para o Paraná

A escolinha de voleibol da Prefeitura Municipal de Jardim, desenvolvida pelo Departamento de Esportes, além de difundir a prática desportiva e proporcionar saúde física e mental à juventude jardinense, está alcançando êxitos adicionais: em dois anos, duas atletas mirins foram selecionadas para atuarem em um clube tradicional do Paraná.

As escolinhas atendem no naipe feminino nas categorias até 11 anos, 12 a 14 anos, 15 a 17 anos e adulto; e no masculino, até 17 anos. As turmas são divididas em iniciação e competição. Atualmente, são mais de 240 meninas e 35 meninos participando ativamente dos treinos.

A escolinha já formou duas atletas que assinaram contrato com o Vôlei Marechal, da cidade de Marechal Cândido Rondon, clube profissional ligado à Federação de Vôlei do Paraná: a atleta Helisa, que já mora no clube, e a atleta Carol, que está usando suas férias escolares para treinar no clube.

“Ambas já são atletas contratadas pelo clube, porém a Carol ainda não irá morar lá por conta da sua idade, mas no próximo ano já se muda para lá”, explica o educador físico David Lima, que conduz as escolinhas de vôlei de Jardim. Ele é ex-atleta profissional de voleibol, tendo passado por clubes do Paraná e de São Paulo.

David explica que começou o projeto em 2021 e tem incentivado a garotada: “O projeto é aberto a todos e totalmente gratuito. As meninas competem o ano todo, campeonatos municipais, estaduais, nacionais e participamos também de um torneio internacional. O intuito é formar atletas, dando assim oportunidades de ingressar em clubes profissionais e tem também como objetivo principal formar cidadãos”.

Os pais que quiserem inscrever seus filhos nas escolinhas esportivas de vôlei devem entrar em contato com o diretor de Esportes do município, professor Euler Lopes Lima, pelo (67) 99636 2870.