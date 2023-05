JARDIM: Instituições promovem ações do Maio Laranja e Maio Amarelo no município

Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), Secretaria Municipal de Governo, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Departamento Municipal de Trânsito, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Projeto Bombeiros do Amanhã, 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente e 11º Batalhão de Polícia Militar, realizaram uma blitz educativa e panfletagem no comércio do centro de Jardim, orientando a população quanto à importância da data.

Maio Laranja

A cada hora três crianças são abusadas no Brasil. Cinquenta e um por cento das vítimas têm de 1 a 5 anos de idade. Os dados são da Campanha Maio Laranja, que visa a conscientizar sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A violência, em geral, é cometida por alguém próximo da vítima e quase sempre dentro de casa.

O Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado nesta quinta-feira (18), busca sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de enfrentar essa violência em todos os seus níveis. A data foi instituída em memória da menina Araceli Crespo, que tinha 8 anos quando foi sequestrada, violentada e assassinada no Espírito Santo. Em 2023, o crime completa 50 anos.

Maio Amarelo

Foi distribuído também material informativo da Campanha Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. No Brasil, em sua 10ª edição, a campanha, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, tem como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”, definido pela Resolução nº 980/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), conta com apoio de vários setores da esfera do governo, órgãos e instituições públicos e privados afins e correlatos com o setor dos transportes.