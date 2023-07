JARDIM: Julho Amarelo, mês da conscientização das hepatites virais

Nesta semana, o ESF IV Antônio Luiz Coimbra Grubert e o ESF I Dr. Reinaldo de Arruda realizaram ações de acolhimento com orientação em saúde sobre as hepatites virais, abordando sinais e sintomas, exames, tratamento e prevenção para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) com enfoque nas hepatites virais, em alusão ao Julho Amarelo. A ação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) em HIV/IST’s/Hepatites Virais.