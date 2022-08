Neste último sábado (20) a Feira Livre de Jardim contou com inúmeras barracas de agricultura familiar, comida e artesanato. Durante a noite, acompanhado de empresários, o Ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, visitou as instalações da Feira Livre apresentadas pela Secretária de Administração, Roseli Alves Fernandes; Chefe de Gabinete, Priscilla Dayane de Souza dos Santos; do Assessor jurídico da Prefeitura, Dr. Tom Balta; e pela vereadora Tereza Moreira.