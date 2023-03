A Campanha Nacional do Março Lilás, que visa conscientizar o público feminino sobre a importância da prevenção ao câncer de colo do útero, tem sequência nesta quinta-feira (16 de março) no ESF IV, na Cohab Aeroporto, em Jardim.

Na quarta-feira (15 de março), o evento aconteceu no ESF III, na Vila Carolina. Nesta quinta-feira as ações acontecem no ESF IV (Cohab Aeroporto) e na sexta-feira no ESF I (Parque das Araras). Já na semana que vem as ações acontecem no ESF VII (Nestor Pereira) e no ESF VI (Vila Angélica).

Estão sendo ofertadas as seguintes ações: coleta de exame preventivo; atualização da caderneta de vacinação (inclusive vacina contra covid-19); realização de testes rápidos (HIV, Hepatite B, Hepatite C, Sífilis); palestras relacionadas à saúde da mulher em parceria com a Casa da Mulher Jardinense, além de orientações em saúde e sociais.

O câncer de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina no País (atrás do câncer de mama e de colo retal) e a quarta causa de morte de mulheres. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde lançou a campanha Março Lilás com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema e ajudar no enfrentamento do câncer de colo do útero.

