A reunião contou com a presença da diretora escolar, das coordenadoras pedagógicas, do Oficial de Gestão, do corpo de militares, o cel. Adilson Paiva Parente, comandante do 11º batalhão da Polícia Militar de Jardim, da Secretaria de Educação, prof. Juçara Apª de Oliveira, da Ponto Focal Prof. Jucileia Obregon, do Coordenador regional do PECIM, Júlio Cesar Rocha e dos subcoordenadores Said Brandão e Wagner Peçanha.