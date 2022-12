Durante evento na Plenária da Câmara Municipal hoje (5), a Prefeita de Jardim Dra. Clediane Matzenbacher, acompanhada do Reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Dr. Laércio Alves de Carvalho e o Coordenador do curso de Direito da UEMS, Wander Matos Aguiar, assinou dos convênios para o curso de Bacharel em Direito e UEMS na Comunidade.

A Prefeita, muito emocionada, agradeceu cada apoiador desse projeto que já se tornou o curso com maior número de inscritos de toda as unidades da universidade no Estado.

“Estou imensamente emocionada vendo essa grande conquista que tenho certeza que fará a diferença na vida de cada jovem jardinense. Quando falamos de uma Jardim para todos isso (o curso de Direito) é mais uma das etapas que estamos propiciando. São mais oportunidades para todos”, afirmou a prefeita.

Começo do Projeto

Em setembro de 2021 fora instituída a Comissão para realizar o estudo sobre a viabilidade de oferta do curso de Bacharel em Direito para Jardim que visitaram a Escola Municipal Zeus Benevides, onde será realizado o curso, e ainda promoveram reunião com os membros da área do direito da cidade para buscar apoio nas futuras atividades extracurriculares obrigatórias do curso.

A concretização do sonho do curso de Direito

Um ano após a constituição da Comissão de avaliação, a Prefeita Dra. Clediane participou do evento de lançamento do Plano de Fortalecimento e Expansão da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) que apresentou como oficial o curso de direito para unidade de Jardim.

Curso com maior número de inscritos de toda UEMS

De acordo com o balanço divulgado pela Universidade, o curso de Direito de Jardim já figura como o mais concorrido do Estado entre as unidades da UEMS, mostrando o interesse não apenas dos moradores de Jardim pelo curso, mas de toda a região sudoeste e de outros locais.

São 435 inscritos para o processo seletivo do vestibular, sendo que a modalidade tem 50% das vagas reservadas. A outra metade é destinada ao ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).