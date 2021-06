A prefeita Cleidiane iniciou as ações da OPP- Oficina de Planejamento Participativo com equipe do Programa Cidade Empreendedora, projeto que começou em Jardim em março.

O eixo que é trabalhado dentro do Programa Cidade Empreendedora em Jardim é o “Cidade de Negócios”. Com objetivo de fazer um planejamento para atrair e incentivar o comércio local, com oportunidades para agregar valor com inovação, fortalecendo assim os pequenos negócios na geração de emprego e renda.