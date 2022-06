O evento marcou também a entrega da patrulha ambiental mecanizada (formada por uma motoniveladora, uma retroescavadeira, um trator, um terraceador e dois caminhões).

A Patrulha foi adquirida com recursos do Convênio firmado entre Semagro e a SUDECO, no valor de R$2.812.893,33. Os equipamentos serão utilizados em apoio ao trabalho de conservação e adequação das estradas vicinais da região de Jardim, Bodoquena e Bonito, atuando em apoio aos trabalhos de manejo e conservação do solo em regiões que façam parte das bacias dos rios cênicos destes municípios e, ao mesmo tempo, seguindo os princípios norteadores do Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e Água no Estado de Mato Grosso do Sul – PROSOLO, cuja meta é tornar Mato Grosso do Sul um Estado Carbono Neutro até 2030. A região sudoeste avança cada vez mais com um Governo do Estado sempre Presente!