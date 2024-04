JARDIM: Prefeitura convoca sociedade para Audiência Pública do orçamento 2025.

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, convida a população para a Audiência Pública da L.D.O (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2025.

A Audiência Pública tem por finalidade cumprir o que determina o disposto no parágrafo 4º do art. 9º e do art. 48º, combinado com o art. 63º da Lei Complementar 101, de 5 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. A LDO é um importante instrumento de planejamento governamental que orienta a elaboração do orçamento, a Lei Orçamentária Anual (LOA). Os detalhamentos de cada programa de trabalho e ações são feitos na LOA, que é encaminhada ao Legislativo após a aprovação da LDO.

A audiência acontece nesta quinta-feira (11 de abril) às 15 horas na Câmara Municipal de Jardim, à Av. Duque de Caxias, 206, Centro.