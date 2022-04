As atividades de Conscientização ao Autismo foram realizadas com alunos da EMCIM MARC. O Projeto, desenvolvidos pelos professores de apoio da Educação junto com a Monitora Cabo PM Rosane, trabalhou com palestras sobre a vida de autista, orientando os estudantes sobre como conviver com os colegas que necessitam de um atendimento Educacional especializado. A ação foi finalizada com apresentação de um vídeo sobre o respeito e empatia.