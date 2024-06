JARDIM: Prefeitura e Energisa realizam Tarifa Social de Energia nesta terça, quarta e quinta.

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), em parceria com a concessionária de energia elétrica Energisa, realizam nesta semana, nos dias 4, 5 e 6 de junho, o cadastro de famílias para a Tarifa Social de Energia.

A ação atende famílias de baixa renda, atendidas pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), sendo que na ocasião também são feitas doações de lâmpadas fluorescentes, mais econômicas e duráveis para cada atendido.

O cadastro acontece no CRAS (Rua Rio Grande do Sul, esquina com rua Corumbá, na Vila Angélica 2) nesta terça, quarta e quinta-feira, das 7h30 às 11h e 13h às 17h.

Haverá também orientações sobre dicas de economia de energia elétrica, cuidados com a rede elétrica e segurança nas instalações, eficiência energética e tipos de geração de energia.

A tarifa social da Energisa possibilita descontos de até 65% na fatura de energia. A família precisa estar com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico), do governo federal. Além disso, é necessário ter renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou de até três salários mínimos no caso de residências que possuam algum morador dependente de aparelho elétrico para manutenção da vida.

Na quinta-feira, às 18h haverá sorteio de 10 (dez) geladeiras para clientes cadastrados como baixa renda; e às 18h30 haverá exibição de sessão cinema na Unidade Móvel Educacional para crianças e jovens atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e da população em geral.