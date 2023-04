JARDIM: Saúde convoca grupos prioritários para vacinar contra a gripe

A Prefeitura de Jardim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convoca os grupos prioritários para vacinaram contra a gripe. O objetivo é imunizar essas pessoas antes da chegada do inverno, quando o vírus circula com mais intensidade, causando mais consequências.

São 1.443 indivíduos entre crianças de 6 meses a 5 anos; maiores de 60 anos; gestantes e puérperas; pessoas com comorbidades; trabalhadores em saúde; professores; pessoas com deficiência (visual, auditiva, física); Forças Armadas, Forças de Segurança e Salvamento e caminhoneiros, que ainda não foram às unidades de saúde.

Para isso, neste sábado, das 7h às 11h, o ESF Dr. Reinaldo de Arruda estará atendendo exclusivamente para vacinação da gripe para esses grupos e para atualização das outras vacinas de toda a famílias

Nos dias de semana (de segunda a sexta-feira), a vacinação acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h em todas as unidades de saúde. Outra possibilidade é agendar pelo Disk Vacina (67) 99231 4866.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde, Claudia Tavares, informa que todas as unidades de saúde de Jardim estão com todas as vacinas disponíveis: “Estamos fazendo a vacinação também em sábados e feriados, justamente para que as pessoas tenham oportunidade, sem precisar faltar ao trabalho”.

E aos pais e responsáveis, ela tem um recado: “As crianças não vão sozinhas aos postos de saúde, portanto pedimos aos pais e responsáveis que levem as crianças com as cadernetas de vacinação para atualização do calendário vacinal”.

Importante vacinar antes do inverno

É importante que as pessoas se vacinem neste momento, para estarem protegidas no inverno, quando os vírus da Influenza começam a circular com maior intensidade.

“A vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito após aplicada, por isso é necessário que as pessoas, integrantes do público-alvo, se conscientizem e procurem os postos de saúde para se vacinarem antes do período de inverno”, aconselha Claudia.

O município de Jardim está alinhado ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do governo federal, oferecendo à população 18 vacinas para proteger toda sua família de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, covid, entre outras.

A escolha dos grupos prioritários segue recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa definição também é respaldada por estudos epidemiológicos e pela observação do comportamento das infecções respiratórias, que têm como principal agente os vírus da gripe. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.

PREVENÇÃO

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz).

À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.

É importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe – especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações – devem procurar, imediatamente, o médico.

Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na garganta, além de outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Já o agravamento pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.