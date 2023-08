JARDIM: Saúde recebe van para transporte de pacientes cadeirantes e ambulância

A Prefeitura de Jardim recebeu neste mês de agosto dois veículos que vão contribuir imensamente com a qualidade do serviço de transporte oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde a pacientes que precisam se deslocar para outros municípios.

No dia 17 de agosto foi entregue uma ambulância tipo A, para atendimento ambulatorial de simples remoção, adquirido por meio de emenda parlamentar do mandato da ex-deputada federal Rose Modesto, no valor de pouco mais de R$ 249 mil. Veja o vídeo aqui.

Nesta segunda-feira (28 de agosto), foi entregue uma van 0 km para transporte de pacientes cadeirantes, adquirida com emenda parlamentar da ex-deputada federal Bia Cavassa, no valor de R$ 264 mil.

A prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, publicou vídeo (assista aqui) explanando sobre a aquisição da van, também: “Estamos felizes por recebermos esta van para atender nossos pacientes com dificuldade de mobilidade. Estamos sempre buscando melhorar a qualidade no atendimento de nossa Saúde”.

A secretária municipal de Saúde, Rosi Maciel, explicou que é uma van de 12 lugares, adaptada para melhor atender os pacientes, inclusive cadeirantes.

O secretário municipal de Governo, Luiz Miguel Faria, agradeceu a ex-deputada federal Bia Cavassa, por proporcionar ao município a aquisição do veiculo, que vai contribuir imensamente com a qualidade de vida dos pacientes de Jardim.