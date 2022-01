Jardim sediou nos dias 24 e 25 de novembro a oficina Integra SUS MS, realizada pela equipe de planejamento da Secretaria e Estado de Saúde em parceria com o COSEMS MS. O objetivo da oficina é qualificar os técnicos e gestores municipais da microrregião para a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, além de fortalecer sua capacidade para a gestão das Redes de Atenção à Saúde.

Segundo a Secretária de Saúde, Janaina Willemann, além destas oficinas o projeto contempla um cronograma de atividades voltadas para o aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à governança da Rede de Atenção à Saúde – RAS, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, e este apoio e muito importante para o município. “Nossa equipe está comprometida com a definição dos objetivos que direcionarão as ações e serviços em saúde para assegurar aos nossos munícipes acesso e atendimento qualificado”, relatou a secretária.

A coordenadora de Planejamento e de Informação em Saúde (CPIS) da SES, Vanessa Rosa Prado, através do Integra SUS MS, afirma que através do Integra SUS MS o Estado dará suporte para os 79 municípios na elaboração dos mapas estratégicos e dos planos municipais de saúde.

“Faremos um caderno para divulgação em território nacional deste mapa, além dos 79 planos municipais de Saúde referente ao período 2022-2025 – em conformidade com Legislação 141/2012 e mais o Sistema DigiSUS. Há ainda, criação do documento de planejamento regional integrado das quatro macrorregiões de Saúde de Estado de Mato Grosso do Sul”.