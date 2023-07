JARDIM: Servidores Municipais terão ciclo de treinamentos para qualificação profissional

A Prefeitura de Jardim está oferecendo aos seus servidores municipais efetivos e comissionados um ciclo de treinamentos e qualificação com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo município e valorizá-los, contribuindo com seu desenvolvimento pessoal, profissional e saúde emocional.

O treinamento acontece de 3 a 7 de julho, no Centro de Convenções Oswaldo F. Monteiro nos períodos matutino e vespertino. Todos os servidores municipais deverão participar, combinando dia e período com os respectivos chefes imediatos. Todos os secretários municipais e a prefeita Clediane Matzenbacher gravaram vídeos convidando os servidores para o evento e publicaram nas redes sociais da Prefeitura de Jardim.

O ciclo será ministrado por Delmar Reschke, consultor em Programação Neurolinguística e Coaching, com vasta experiência na área. Segundo ele, o ciclo de treinamento vai abordar a percepção comportamental de cada servidor, fazendo-o refletir acerca de seus comportamentos e no reflexo em seu trabalho, consequentemente no atendimento ao público.

“Vamos também trabalhar um aspecto motivacional comportamental em busca de crescimento profissional e vamos tratar também da importância que o servidor tem na estrutura social, a importância da instituição, da sociedade e de sua própria vida”, resumiu Delmar.