Jardineiro é preso após furtar fios de cobre no centro de Campo Grande. Autor foi flagrado pelo sistema de monitoramento. A GCM realizou a detenção do larápio na Avenida Afonso Penna. Na revista pessoal foi encontrada com ele o alicate usado para furtar cinco metros de fios. O autor foi detido e encaminhado a DEPAC Centro e responderá por furto.