Jared Leto usa fantasia gigante da gata “Choupette” em homenagem a estilista no Met Gala

Uma enorme gata fofinha, branca e de olhos azuis subiu os degraus do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, na segunda-feira (1º) em homenagem ao amado animal de estimação de Karl Lagerfeld, “Choupette”, que mais tarde se revelou como o ator Jared Leto, trazendo um novo significado para o código de vestimenta do Met Gala deste ano “em homenagem a Karl”.

Em outra homenagem à gata famosa, a rapper e cantora norte-americana Doja Cat usou uma prótese de nariz de gato e um vestido Oscar de la Renta com capuz e orelhas de gato.

O Met Gala, famoso por suas celebridades de primeira linha e roupas extravagantes, é um evento para o Metropolitan Museum of Art de Nova York e marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute.

A próxima exposição, “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, celebra o trabalho e a vida do falecido estilista alemão que foi diretor criativo de casas de moda como Chanel e Fendi, bem como de sua marca homônima. Os convidados deste ano foram instruídos a se vestir “em homenagem a Karl”.

“Karl adorava algo romântico, mas também adorava algo um pouco ousado e sórdido”, disse o estilista norte-americano Michael Kors.

Muitas celebridades optaram por looks “très romantique e ancien”, não faltando vestidos Chanel vintage pastel, colares de pérolas e camélias, a flor oficial da Chanel, no tapete vermelho.

A cantora Rihanna foi a última a subir as escadas dizendo aos repórteres que estava se sentindo “cara” em um vestido Valentino todo branco com capuz e coberto por camélias extragrandes.