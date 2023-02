Atividades físicas são fundamentais em qualquer idade. E visando cuidar da saúde e dar uma melhor qualidade de vida à população idosa (acima de 60 anos), a prefeitura oferece, aulas de hidroginástica na piscina (térmica) do Conviver. O Prefeito Eraldo Jorge Leite, falou sobre a importância da prática de atividades físicas para a terceira idade. “A atividade física traz melhora, tanto para o físico, quanto para o emocional e o social”. Para informações de horário e dias, procurar o Serviço do Centro de Convivência do Idoso.