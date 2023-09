JATEÍ: Crianças e adolescentes de diferentes localidades visitam sítio ecológico Gerson Pereira Dias

Alunos e professores de duas escolas dos municípios de Jateí e Fátima do Sul, a saber Escola Estadual Joaquim Vianna e Escola Estadual Senador Filinto Müller, respectivamente, realizaram visita ao Sítio Ecológico Gerson Pereira Dias no último mês (agosto). Já no início de setembro (02), a equipe de funcionários do local recebeu crianças e adolescentes do Centro Espírita Dr. Pedro Lameira de Andrade, de Fátima do Sul.

Com o objetivo de realizar atividades educativas para a conscientização ambiental, o sítio ecológico oferece um amplo espaço para caminhadas e experiências de contato com a natureza que estimulam sentimentos de cuidado e respeito, além de promoverem benefícios à saúde.

Os visitantes receberam palestra sobre o local, sua história e estruturação, e após a palestra foram conduzidos ao laboratório de botânica para apreciação de coleções de frutos e sementes e para a prática de observação em microscópio. Em seguida realizaram visita ao viveiro de produção de mudas e no final da atividade realizaram caminhada pela trilha em área de mata recuperada. Ao todo, foram atendidas 72 pessoas.

Durante o primeiro semestre de 2023, o sítio ecológico recebeu alunos de outras duas escolas localizadas em Fátima do Sul e Itaquiraí, assim, como alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Recanto do Saber e da Escola Municipal Maria Anunciada Gomes, durante a comemoração do Dia Mundial da Água. O agendamento de visitas pode ser feito na Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou pelo telefone (67) 3465-1452.