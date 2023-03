Início da oficina educativa “LABORATÓRIO DE QUÍMICA” do projeto de educação ambiental Jovem Protetor da Natureza. Com o objetivo de mostrar a relação dos problemas ambientais com a química, e de oferecer aos jovens uma atividade divertida, ao mesmo tempo em que aprendem sobre conceitos como volume e densidade, foi realizada a experiência da torre líquida e colorida com ingredientes do dia a dia da garotada.