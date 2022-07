O prefeito Eraldo Jorge Leite, a vice-prefeita Cileide Cabral, juntamente com o presidente da Câmara, Edison Paz, receberam, na manhã de terça feira (19), o novo delegado da Polícia Civil de Jateí Augusto Eduardo Araújo de Lima e os escrivães Claudilene Aparecida Figueiredo Durante e João Anderson Guimarães Vieira. No encontro conversaram sobre segurança pública e a parceria com o município para o combate à criminalidade.