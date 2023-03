Prefeito Eraldo Jorge Leite entregou mais um Ônibus Escolar (adquirido com recurso próprios), será integrado à frota do município que atenderá as escolas municipais. “Continuamos renovando a frota de veículo da Prefeitura. E ter ônibus novos é fundamental para transportarmos nossos alunos com segurança.” Disse o prefeito.