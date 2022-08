A passagem de comando é um ato tradicional do cerimonial militar constituído de vários eventos, dentre os quais destaca-se a transmissão do cargo.

O evento contou com a participação do Comandante do CPA-1 Coronel Rozini, Comandante do departamento de Finanças da PMMS Coronel Givaldo, Comandante do 14 BPM Tenente Coronel Sandra, delegada regional de Fátima do Sul Dra. Paula, Delegada da Polícia Civil de Glória de Dourados José Guilherme, Delegado da Polícia Civil de Deodápolis Dr. Anderson Guedes, prefeito de Glória de Dourados Aristeu Nantes e prefeito de Deodápolis Valdir Sator.