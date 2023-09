JATEÍ: Zé Teixeira pede substituição de postes para assentados

O deputado Zé Teixeira (PSDB) pretende garantir o fornecimento de energia elétrica no Assentamento Gleba Nova Esperança, em Jateí, com a substituição dos postes de madeira. A indicação foi apresentada nesta terça-feira (05.09) e encaminhada ao Governo do Estado e à concessionária de serviço público Energisa.



Conforme reclamação encaminhada pelo vereador Francisco Alves de Araújo, os antigos postes de eucalipto foram instalados há mais de 30 anos e estão danificados pelo tempo e pela ação de roedores. Zé Teixeira pede a substituição por postes de concreto.



Recentemente, as famílias da gleba ficaram sem fornecimento de energia com a queda de oito postes, permanecendo a fiação caída, inclusive sobre a estrada. Outro problema é a altura inferior à exigida pelas normas de segurança, o que é considerado fato gravíssimo pelos moradores do assentamento que, neste caso, enfrentam diariamente o perigo de acidentes com descargas elétricas.