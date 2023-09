JBS contrata para mais de 600 vagas em Mato Grosso do Sul

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está oferecendo 629 oportunidades de emprego em Mato Grosso do Sul. No país são mais de 5 mil vagas com início imediato disponíveis em São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Tocantins e no Distrito Federal. As inscrições são pelo site https://jbs.com.br/carreiras/ e o prazo varia conforme o preenchimento de cada vaga.

O anúncio faz parte da segunda etapa do programa de contratações que a JBS realiza neste ano. Entre janeiro e junho de 2023, a Companhia gerou mais de 7 mil novos empregos no país. Agora, as vagas disponibilizadas são em plantas industriais, escritórios e centros de distribuição, para diversos cargos: operacionais, administrativos, comerciais, além de supervisão e de liderança.

“Temos consciência de que exercemos um papel importante para a geração de emprego e renda em diversas regiões, com impacto especialmente positivo nas pequenas cidades em que estamos. Em muitas delas, somos o principal polo empregador, e o nosso crescimento impulsiona o crescimento econômico dessas regiões”, destaca Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS.

Segundo estudo recente e inédito realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) via Nereus (Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo) sobre a mensuração da importância socioeconômica das atividades relacionadas à Companhia no Brasil, cerca de 3 milhões de postos de trabalho são gerados para atender as operações da JBS em todo o território nacional, na verdade. Isso inclui empregos diretos, indiretos e induzidos.

De acordo ainda com o levantamento da Fipe, em 2021, a Companhia movimentou o equivalente a 2,10% do PIB (Produto Interno Bruto) e contribuiu para a geração de 2,73% dos empregos do país. Por exemplo, em Barra do Garças (MT), onde a JBS mantém uma planta industrial da Friboi, a cada 100 empregos, outros 597 são criados no ramo de fornecedores de insumos, sendo 227 no estado e 370 no restante do Brasil.