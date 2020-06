Em Nova Andradina (MS), a JBS realizou na manhã de hoje (5), a doação de cerca de 20 mil máscaras descartáveis e 20 proteções faciais de acrílico para o Hospital Regional do município. A ação faz parte do programa de responsabilidade social da Companhia, “Fazer o Bem Faz Bem”. Desde o início da pandemia, diversas ações sociais foram realizadas pela JBS com o intuito de oferecer suporte no combate à Covid-19. Já foram doadas mais de 200 toneladas de produtos, entre alimentos e itens de higiene e limpeza, além de equipamentos de proteção individual, beneficiando mais de 270 instituições em cerca de 160 municípios de 20 estados brasileiros. A estimativa é de que aproximadamente 500 mil pessoas já tenham sido impactadas pelas iniciativas. Recentemente, a JBS anunciou a doação de R$ 400 milhões para o enfrentamento do coronavírus no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, onde a Companhia emprega mais de 15 mil colaboradores, as doações foram no valor de R$ 21 milhões, sendo R$ 11 milhões destinados ao estado e R$ 10 milhões para 10 cidades sul-mato-grossenses, beneficiando direta ou indiretamente uma população de quase 1,3 milhão de pessoas.