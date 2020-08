Na última segunda-feira (10), a JBS entregou oito respiradores à Prefeitura Municipal de Naviraí/MS. Essa nova doação da empresa para a cidade faz parte do seu programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”. No começo do mês, a Companhia também entregou à cidade um aparelho de ultrassom portátil. Desde junho, a JBS já doou para a Prefeitura oito camas de UTI, 10 camas clínicas, três macas hospitalares de transporte, um respirador, dois cardioversores, dois desfibriladores e 10 monitores de sinais vitais, além de duas mil máscaras N95.

Naviraí é uma das mais de 270 cidades beneficiadas pelo programa no Brasil. Em Mato Grosso Sul, a JBS fará a doação de R$ 21 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 11 milhões para 16 municípios sul-mato-grossenses, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas.