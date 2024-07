JBS faz seleção de emprego em Campo Grande para preencher 150 vagas

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 150 vagas abertas para a unidade II, em Campo Grande, que fica na BR-060, na saída para Sidrolândia. As oportunidades de emprego são para operador de produção, refilador, desossador, operador de empilhadeira, mecânico e eletrotécnico.

A seleção para as vagas acontece nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), na própria empresa. A unidade da Friboi fica na BR-060, km 359,8, na saída para Sidrolândia. Os interessados devem comparecer ao local, com documentos pessoais, das 8h às 11h. Quem não conseguir participar nessas datas, terá nova chance na terça-feira (23), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna (R. Jorn. Valdir Lago, 512 – Conj. Aero Rancho).

Algumas oportunidades não exigem experiência prévia. Além disso, a unidade conta com dois centros de formação, que capacitam os colaboradores para algumas funções. As oportunidades são para o segundo e terceiro turno.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão: prêmio de produção, cesta básica, transporte fretado, seguro de vida, gympass, entre outros.

Geração de empregos

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Mato Grosso do Sul movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,79% do PIB (Produto Interno Bruto) sul-mato-grossense e contribuíram, em 2021, para a geração de 7,2% dos empregos do Estado. Os dados são do levantamento produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Em números totais, o impacto da JBS no PIB sul-mato-grossense foi de R$ 12,06 bilhões. Em 2021, a Companhia gerou 107.090 empregos diretos, indiretos e induzidos no Estado. A JBS está presente em sete municípios sul-mato-grossenses: Anastácio, Caarapó, Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Sidrolândia com forte atuação nas indústrias de bovinos e suínos, além dos demais negócios na produção de couros, transporte e na geração de valor agregado.