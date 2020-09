A JBS anuncia a abertura de mais de 80 novas vagas de emprego em sua unidade de Campo Grande (MS). As oportunidades são para a área operacional e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferece capacitação técnica para cada função. Há vagas para mecânico industrial, faqueiro, desossador e operador de produção. A planta oferece ainda oportunidade para eletricista e, especificamente para esta função, é necessário que o candidato tenha curso de eletricista industrial de 200 horas presenciais, SEP 40 e NR 10, além de experiência industrial. Os interessados devem entregar currículo na unidade ou preencher a ficha de seleção no local, até a próxima quarta-feira (7/10), das 6h às 11h. Caso o candidato opte por preencher a ficha no local, é necessário levar caneta e documentos pessoais. A unidade está localizada na Rodovia BR 060, saída para Sidrolândia.