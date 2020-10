A JBS anuncia a abertura de novas vagas de emprego em suas unidades de Ponta Porã e Dourados, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para áreas operacionais e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferece capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações de cada planta:

● Ponta Porã – A unidade disponibiliza 11 vagas para atuação no segundo turno (13h às 21h20) para as funções de operador de produção (7), serrador (1), refilador (2) e operador de armazenagem e expedição (1). Os interessados devem encaminhar currículo até o dia 12 de outubro para o e-mail recrutamento.pop@friboi.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo mesmo e-mail.

● Dourados (Para residentes em Rio Brilhante) – A unidade disponibiliza 30 vagas para atuar na área operacional, nas funções de operador de produção e desossador. As oportunidades são exclusivas para moradores da cidade de Rio Brilhante. Os interessados devem comparecer ao processo seletivo que acontecerá nesta terça-feira (6), no CIAT (Centro Integrado de Atenção ao Trabalhador), na rua Benjamin Constant, 2024, em Rio Brilhante (MS), às 8h. É necessário levar caneta para preenchimento da ficha de seleção, além de documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

● Dourados – E para quem mora na cidade de Dourados, a unidade da JBS no município realiza seleção às segundas e quartas-feiras, 7h30, e às sextas-feiras, 13h, na Associação ADCS – localizada na Rodovia BR 163, Km 6, Distrito Industrial. É necessário levar caneta e documentos pessoais. As oportunidades também são para a linha de produção.