Jean Paçoka e equipe impressionaram com evento com mais de 5 mil pessoas

Jean Paçoka e sua equipe novamente impressionaram com um evento com mais de 5 mil pessoa neste final de semana em Campo Grande. O Maior Paredão contou com uma estrutura que impressionou os campograndenses presentes no sábado (15), na Arena Green Hall.

A equipe Misturadinho e Caveirão unidos impressionaram o público pela qualidade musical e organização. Uma sensação de biz ficou com quem participou do show e dançou ao som do paredão.

A preocupação de Jean Paçoka e os organizadores Rycayo Materazi e Samuel Costa foi de proporcionar a levar a todos os participantes a melhor experiência ao público. Não foi à toa que reuniu milhares de pessoas.

Caveirão trouxe público não só dos bairros de Campo Grande como do interior do estado. Segundo a organização teve caravana de várias cidades de MS. A marca registrada pela qualidade e boa experiência nos eventos, fez de Jean Paçoka, o melhor organizador de festas do estado.

Paçoka e sua equipe mais uma vez fizeram história em Campo Grande. O evento já deixou saudades para os amantes da boa música. Jean confirmou o próximo evento que já tem data agendada, será no dia 20 de Julho, no Estância, com show do número 01 do momento, MC Cebezinho.

JEAN PAÇOKA

Jean natural de Corumbá é figura carimbada há 16 anos nas baladas e eventos da Capital. Ele começou a carreira como DJ em festas de casamentos, formaturas, e promovendo festas de pagode na Capital.

Paçoka deu uma virada de chave na carreira quando decidiu arriscar e promover eventos de funk na cidade. Ele já recebeu prêmios de melhor produtor de eventos, inclusive reconhecido pela Câmara de Vereadores de Campo Grande e Assembleia.