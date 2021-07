PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Jean Rodrigues Duarte (22) vulgo “Jean Ratão” foi preso acusado de estuprar duas estudantes de 20 e 22 anos do curso de medicina. O acusado é um conhecido da polícia e seria o autor de vários furtos. As vítimas reconheceram o autor do crime na Delegacia de Polícia após a sua prisão. De acordo com informações ele já havia sido preso há aproximadamente dois meses pelo furto de duas motos, mas estava em liberdade.