O ex-deputado estadual e atual conselheiro do Tribunal de Contas de MS Jerson Domingos, preso hoje (18) pelo Gaeco em decorrência da 3º fase da Operação Ormertá agrediu no momento que era levado ao Garras o repórter fotográfico do Top MídiaNews. “Pode baixar, pode fotografar de longe, não vem encostar no meu carro”, disse empurrando celular de fotógrafo do veiculo de comunicação; segundo informações do próprio portal de notícias. Aos colegas de imprensa o conselheiro já havia dito que poderia fotografar de longe.