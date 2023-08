Jéssica Pereira e Willian Lima faturam ouro em GP de Judô na Croácia

O Brasil estreou nesta sexta-feira (18) com duas medalhas de ouro no Grand Prix de Judô de Zagreb (Croácia).

A primeira a subir ao pódio foi Jéssica Pereira (categoria até 52 quilos) e depois foi a vez de Willian Lima (66 kg). A competição vai até domingo (20), com transmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil (veja programação ao final do texto). O Grand Prix de Zagreb distribui até 700 pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos de Paris 2024.

Jéssica Pereira, campeã da última seletiva nacional, arrematou o ouro após venceu com um waza-ari a marroquina Soumiya Iraoui na final dos 52 Kg.

O segundo ouro do dia foi arrematado por Willian Lima que derrotou o uzbeque Sardor Nurillaev nas punições (3 a 1), na última luta dos 66kg.

O GP de Zagreg reúne 600 atletas de 80 países. A delegação brasileira conta com 24 judocas (13 mulheres e 11 homens).

Brasileiros no tatame

Sábado (19) – a partir das 10h (horário de Brasília)

63kg

Gabriella Mantena (Minas Tênis Clube/FMJ)

Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)

70kg,

Aléxia Castilhos (Sogipa/FGJ)

Luana Carvalho (Umbra-Vasco/FJERJ)

73kg

Michael Marcelino (SESI-SP/FJP)

81kg

Eduardo Yudy Santos (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)

Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)

Domingo (20) – a partir das 10h

78kg

Karol Gimenes (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)

Samanta Soares (Instituto Reação/FJERJ)

Victoria Oliveira (Minas Tênis Clube/FMJ)

90kg

Giovani Ferreira (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)

Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)

+100kg

Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)

Rafael Buzacarini (Esporte Clube Pinheiros/FPJ)

Juscelino Nascimento Jr (Minas Tênis Clube/FMJ)

CRÉDITO: CORREIO DO ESTADO