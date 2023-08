João Bosco e Vinícius abre programação do 1º Festival Reviva Mais Campo Grande amanhã

A dupla pioneira do sertanejo universitário no Brasil, João Bosco e Vinícius, vai abrir a programação do 1º Festival Reviva Mais Campo Grande 124 anos Cultura e Turismo que acontece nesta quarta-feira (23), reunindo música, artes cênicas, artes visuais, gastronomia, economia criativa e turismo.

Durante quatro dias, a Esplanada Ferroviária, símbolo histórico e cultural da cidade, receberá mais de 80 atrações artísticas. A programação que tem início às 9h e estende-se até às 22h diariamente, contará com apresentações de dança, espetáculos teatrais e circenses, exposição de obras e performances artísticas ao vivo.

Também haverá shows com grandes nomes da música regional e nacional, como Hermanos Irmãos e Zé Geraldo, Grupo Tiquequê, Os Gonzagas, Filho dos Livres e Chicão Castro.

O evento, que faz parte do calendário de festividades do aniversário de 124 anos da Capital, é uma parceria da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) com o Governo Federal por meio do Ministério da Cultura. O recurso financeiro é oriundo de emenda parlamentar.

O Turismo também marcará presença no Festival. A 4º Mostra de Turismo será realizada durante o evento e contará com palestras com personalidades importantes do trade como Bárbara Blaudt Rangel, representante do Ministério do Turismo e Vaniza Schuler, da Embratur. Durante a Mostra, também será entregue o Plano Municipal de Turismo atualizado. Além da Mostra, o turismo rural irá oferecer um espaço decorado com ambientação que remete a vida no campo e degustação da gastronomia regional.

Já o turismo de aventura irá expor equipamentos utilizados neste segmento e os roteiros existentes que oferecem trilhas, rapel, tirolesa, escalada, boia cross, expedições e outros, além dos equipamentos de segurança e acessibilidade. A exposição ainda contará com uma parede de escalada e pista para passeio de bike com monitores experientes.

Além das atrações culturais, todos os dias a partir das 16h serão abertas as tendas de gastronomia e economia criativa, com diversas opções gastronômicas e artesanatos variados para os visitantes.