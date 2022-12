As sentenças emitidas hoje (8) são do Juiz Marcos Boechat Lopes Filho, titular da comarca de Abadiânia. A defesa de João de Deus disse que irá “recorrer das sentenças uma vez que os documentos desconsideraram aspecto relevantes dos argumentos apresentados pela defesa”, como “a inobservância do prazo decadencial de seis meses para a representação da vítima”.