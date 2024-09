João Neto e Frederico escapam com ferimentos leves após acidente em Minas Gerais

Na madrugada desta sexta-feira (6), o ônibus da dupla sertaneja João Neto e Frederico colidiu com um caminhão na BR-040, em Caetanópolis, Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 03h35, resultando em danos na parte frontal do ônibus.

Das 27 pessoas a bordo do ônibus, quatro sofreram escoriações leves e foram encaminhadas para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Sete Lagoas. As demais pessoas no ônibus não ficaram feridas, e não houve vazamento de combustível, o que ajudou a evitar maiores perigos.

Frederico tranquilizou os fãs nas redes sociais, confirmando que a equipe está bem. Os shows programados para o final de semana continuarão normalmente.

A PRF já atendeu a ocorrência, e a situação está sob controle.