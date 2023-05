João Rocha assume Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais

A Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais está sob novo comando a partir desta quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. A nomeação de João Batista da Rocha foi publicada hoje, em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Nascido em 23 de junho de 1957 e natural de Campo Grande (MS), João Rocha, viúvo, pai e avô, é formado em Educação Física pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e atuou como Técnico de Desporto na Prefeitura Municipal de Campo Grande durante 33 anos e diretor do Departamento de Esportes entre 1985 e 1988. Foi professor da Rede Pública de Ensino entre 1978 e 1995, Secretário Municipal de Esporte (FUNESP) entre 2005 e 2008 e Secretário de Estado de Esporte (FUNDESPORTE) entre 1995 e 1998.

Fundou em 1979 a Academia Rocha de Judô, sendo presidente da Federação de Judô de Mato Grosso do Sul por dois mandatos. Foi diretor técnico da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) de 2002 a 2009, além de ter exercido a função de vice-presidente na entidade.

Foi eleito vereador de Campo Grande pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) pela primeira vez em 2008, sendo reeleito em 2012, 2016 e em 2020.

O novo titular da Segov disse que aceitou o convite com a missão de contribuir com o seu trabalho para fortalecer cada vez mais a harmonia entre os poderes e as políticas públicas em prol de todos os segmentos da sociedade. “Foram quatro mandatos no Legislativo e acredito que no executivo municipal posso continuar contribuindo com a nossa cidade e promovendo uma relação de harmonia entre os poderes, em especial a Câmara e a Prefeitura, buscando o melhor para Campo Grande, atendendo as demandas da população e trabalhando por Campo Grande ao lado dos colegas e da prefeita Adriane Lopes”, destaca.