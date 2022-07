Na sessão ordinária desta quinta-feira (07), o vereador professor João Rocha defendeu os usuários do transporte coletivo da Capital e o Governo do Estado. Foi votado em regime de urgência e aprovado o projeto de lei complementar 828/22, do Poder Executivo.

O projeto permite que a Prefeitura aumente o repasse do Governo do Estado ao Consórcio Guaicurus para custear as despesas das gratuidades concedidas aos alunos da Rede Estadual, além de idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

O vereador declarou seu voto, dizendo que o momento é oportuno para a votação, já que a cidade tem enfrentado várias consequências com o transporte público, em razão de muitas demandas. “Precisamos resolver esses problemas de mobilidade urbana, para que a população não pague esse preço em razão de falta de atitudes e vontades políticas”, disse.

Ainda em sua fala, o professor registrou o espírito municipalista do governo do estado. “Além dos recursos encaminhados a prefeitura de Campo Grande, ainda destravou e viabilizou a execução de uma infinidade de obras para a cidade, pensando também nos alunos da rede estadual que utilizam o transporte, imediatamente estendeu a mão, fez justiça e fez o aporte para contribuir e resolver o problema da greve. Política se faz com vontade, atitudes, ações e assim foi feito pelo governo do estado, para que juntamente com a prefeita e o consórcio, não penalize a população. Por isso eu voto sim”, concluiu.

Projeto: Ainda em sessão, foi aprovado em segunda discussão e votação, o projeto de lei 10.305/21, dos vereadores Professor João Rocha e Dr. Sandro, que institui o Programa de Prevenção ao Infarto do Miocárdio.