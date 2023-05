Jogador do Ajax soca torcedor após ofensa racista contra companheiro

Disputa chegou a ser paralisada novamente por conta de seriemas que invadiram a pista e, mesmo sem o irmão, Ton ainda garantiu o primeiro lugar

Disputa pela liderança da categoria GP 1000 aconteceu, até a última volta no sábado entre os irmãos Kawakami, encerrada após forte queda gerada pelo toque de roda entre os dois, e – mesmo sem seu irmão Meikon na corrida -, Ton manteve o desempenho garantiu o primeiro lugar neste domingo (28).

Semelhante ao sábado, seriemas invadiram a pista e a corrida chegou a ser paralisada, mas nem mesmo a fauna ou a chuva inesperada conseguiu parar os pilotos.

Elvis Carneirinho, apesar do bom resultado no sábado, conquistando a 3ª posição na corrida classificatória, só alcançou a sexta colocação neste domingo.

GP 600

Na 600 GP, o pódio mais alto ficou nas mãos de Kaká Fumaça, que garantiu duas vitórias neste fim de semana, além de uma liderança absoluta, com 22 pontos de vantagem do segundo lugar no ranking.

Kaká e Pedro Valiente garantiram o entretenimento neste último dia de prova, com trocas de posições logo nas duas últimas voltas.

Com pista molhada, traçado esse, referência para Kaká, Valiente até tentou um último ataque na única volta que restava para o fim da corrida, porém, sem sucesso, apesar de garantir a melhor volta da corrida.

“Foi minha primeira prova de GP 600 andando na chuva, não fiz o ‘warmup’ e aprendi ali na corrida, estou muito feliz. Foi uma corrida de superação e sobre aproveitar as oportunidades”, disse o vencedor.

Moto 1000 GP – GP 600/GP 600 LIGHT/GP 300 MASTER – Corrida 2



(resultado após 12 voltas)

1º) Kaka Fumaça (DF/Kawasaki), Centermoto, 12 voltas em 22min46s



2º) Pedro Valiente (PY/Yamaha), PRT Racing Team, a 1s522



3º) Marcos Kawasaki (SP/Master/Kawasaki), PRT Racing Team, a 1min28s692



4º) Magson Japinha (MT/Light/Kawasaki), Kawasaki Paddock, a 1min30s705



5º) William Mayk (MT/Light/Kawasaki), MotorBike, a 1min34s646



6º) Fernando Amorim (PE/Light/Kawasaki), PRT Racing Team, a 1min41s212



7º) Wilson Oliveira Aguiar (MT/Master/Kawasaki), MotorBike, a 1 volta



8º) Leandro Pardini (SP/Kawasaki), PRT Racing Team, a uma volta



9º) Patrik Rigotti (ES/Light/Kawasaki), Dazzi Racing, a uma volta



10º) Eno Juarez Wilde (MS/Light/Kawasaki), a uma volta

Melhor volta: Valiente, na 11ª, com 1min38s557 km/h

Classificação da GP 600 após duas etapas:

1º) Fumaça| 102 ;

; 2º) Valiente| 80 ;

; 3º) Pardini| 42 ;

; 4º) Chefinho| 38 ;

; 5º) Amorim| 37 ;

; 6º) Kawasaki| 32 ;

; 7º) Mayk| 30 ;

; 8) Burr e Flores| 29 ;

; 10º) Japinha| 24 ;

; 11º) Olimpio Filho| 21 ;

; 12º) Zapelin| 15 ;

; 13º) Araújo e Juarez| 10 ;

; 15º) Rigotti e França| 8;

Assine o Correio do Estado